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إعلام إسرائيلي: الحرب قد تستمر شهرين آخرين

12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخانيونس.

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