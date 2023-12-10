إعلام إسرائيلي: الحرب قد تستمر شهرين آخرين

إعلام إسرائيلي: الحرب قد تستمر شهرين آخرين
التاريخ
12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.
وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي نحن في ذروة القتال في قطاع غزة وأشد المعارك تدور في الشجاعية وجباليا وخانيونس.
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