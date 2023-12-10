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فرقاطة فرنسية تتصدى لمسيرات هاجمتها في البحر الأحمر

12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت فرقاطة فرنسية مسيرتين في البحر الأحمر أطلقتا باتجاهها من سواحل اليمن، حسب أركان الجيوش الفرنسية.

وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية اليوم الأحد في بيان لها، إن الفرقاطة "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر "اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما".
وتمت عمليتا الاعتراض مساء أمس السبت على الساعة 20:30 و22:30 بتوقيت غرينيتش، على بعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.
وأمس السبت، أعلن الحوثيون أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.

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