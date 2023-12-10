فرقاطة فرنسية تتصدى لمسيرات هاجمتها في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أسقطت فرقاطة فرنسية مسيرتين في البحر الأحمر أطلقتا باتجاهها من سواحل اليمن، حسب أركان الجيوش الفرنسية.
وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية اليوم الأحد في بيان لها، إن الفرقاطة "لانغدوك" العاملة في البحر الأحمر "اعترضت هذين التهديدين ودمرتهما".
وتمت عمليتا الاعتراض مساء أمس السبت على الساعة 20:30 و22:30 بتوقيت غرينيتش، على بعد 110 كيلومترات من الساحل اليمني قرب مدينة الحديدة.
وأمس السبت، أعلن الحوثيون أنهم سيمنعون مرور السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردا على حرب إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.
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