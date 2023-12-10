إذاعة جيش الاحتلال: 34% من الإسرائيليين يعانون صدمة بسبب 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أفادت أن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يومياً 60 مصاباً جديداً من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب على غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.
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