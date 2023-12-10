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إذاعة جيش الاحتلال: 34% من الإسرائيليين يعانون صدمة بسبب 7 أكتوبر

12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 34% من الإسرائيليين يعانون من أعراض ما بعد الصدمة بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أفادت أن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يومياً 60 مصاباً جديداً من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب على غزة.


وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.


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