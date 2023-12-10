تفاصيل مدمية لاستشهاد اردني واصابة عائلته في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)



روى الاردني سعيد محمود الذي وصل الاردن بعد اجلائه وعائلته من قطاع غزة تفاصيل اصابة عائلة اخيه واستشهاد ابنهم - اردني الجنسية - في تل الهوى بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي مطلع الشهر الحالي .



سعيد محمود قال لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا أنه كان يقيم مع عائلته في منطقة تل الهوى، وأوضح أنه تم إجلاؤه وعائلته، التي تتألف من 7 أفراد، يوم الأربعاء الماضي.



وتحدث سعيد عن تفاصيل اصابة شقيقه واستشهاد ابنه في قطاع غزة في الاول من كانون الأول الحالي حين صعد ابن اخيه لتفقد خزان المياه عندما باغتته قذيفة اطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على البناية التي كانوا يقيمون فيها، مما أدى إلى استشهاده على الفور.



وتابع أن شقيقه وابنه الآخر كانا خارج البناية، إلا أن شظايا الصواريخ أصابت شقيقه في وجهه وصدره، في حين أصيب ابنه الآخر بجروح خطيرة في رأسه وظهره.



وأكد سعيد أن ابن شقيقه الذي أصيب يعالج حالياً في المستشفى الميداني الأردني، وحالته حرجة نتيجة للإصابة التي تعرض لها.

وفي ذات السياق ، تحدثت الاردنية رنيم باسم التي تم اجلائها هي وطفلتها ووصلت ارض الوطن فجر الجمعة عن التفاصيل الصعبة التي عاشتها في تل الهوى .



رنيم قالت لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا انها ذهبت الى غزة منذ سنتين وتقيم مع اسرتها في منطقة تل الهوى وطلب منها واسرتها النزوح الى جنوب القطاع مشيرة انهم رفضوا " لا مكان امن في غزة"



وتابعت رنيم ان الاحتلال طلب اخلاء بنايتهم التي تؤوي مدنيين وحاصروها بالدبابات ، ووصفت رنيم هول المشاهد التي رأتها برحلة النزوح حيث جثث الشهداء واصوات الاطفال التي تصرخ باحثة عن اسرها.