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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

12/10/2023 2:16:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عمرو محمد اشتية من قرية كفر نعمة، وصهيب محمد صالح البرغوثي من قرية دير أبو مشعل.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قرية بدرس، وبلدة سردا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.




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