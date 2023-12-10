الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عمرو محمد اشتية من قرية كفر نعمة، وصهيب محمد صالح البرغوثي من قرية دير أبو مشعل.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قرية بدرس، وبلدة سردا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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