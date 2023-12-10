مدير مستقلة حقوق الإنسان في غزة: لم أرصد في حياتي ظروفاً كالتي تمر الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان إنه لم يرصد في حياته ظروفاً كالتي تمر الآن في قطاع غزة وتحديداً في رفح وخان يونس.



وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من رفح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن مئات العائلات متواجدين الآن في رفح بلا مأوى وطعام وماء ولا خيام ".



وتابع "لم يمر علي يوم أجهش بالبكاء كالليلة الماضية وذلك بعد أن خرجت الساعة الواحدة فجراً أنظر على الأهالي وهم يناشدون وسط البرد الشديد وينام أطفالهم بالعراء" .

وأكد أن النزوح الداخلي في القطاع يصل إلى أعلى مستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.



ولفت أنه يوجد عائلات تباد بالكامل ويصل عدد الشهداء إلى أكثر من 50 شخص من عائلة واحدة جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.



وبشأن عدد من الرجال الذين أسرهم جيش الاحتلال في غزة وتحديداً بمنطقة مشروع بيت لاهيا جنوب قطاع غزة، أكد أن جميعهم مدنيين كانوا متواجدين في منازلهم لعدم تمكنهم من النزوح .



وأشار إلى أن جيش الاحتلال نقل المواطنين الفلسطينيين الذين أسرهم بغزة إلى غرب شمال القطاع منوهاً أن عدد منهم تركهم جيش الاحتلال في نفس المنطقة وغادر.



وتابع" سمعت إفادات من الغزيين الذي تركهم جيش الاحتلال بأنهم تعرضوا للتعذيب والتحقير وذلك يدل على حقد وكراهية تجاه العرب".



ودعا العالم بالمطالبة المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .