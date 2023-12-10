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اليوم.. تسليم جوائز نوبل في أوسلو وستوكهولم

12/10/2023 1:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد كل من النرويج والسويد تكريم الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام بتسليمها الجوائز للفائزين في مراسم تجرى اليوم الأحد، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش).

وسيقوم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بتسليم جوائز نوبل للأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). وتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر الماضي، ويجري تقديم الجوائز تقليدياً في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، وهو كيميائي سويدي حصل على ثروة هائلة من اختراعه للديناميت.

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