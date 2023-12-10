أنسجة العنكبوت تغطي أفخم سيارات أسطورة السيتي

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعترف أسطورة مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو أنه أهدر 361 ألف إسترليني على شراء سيارة فاخرة من طراز لامبورغيني أفينتادورلم يستخدمها.

نقلت صحيفة ذا صن تصريحات للنجم الأرجنتيني المعتزل قال خلالها إنه لا يعلم لماذا اشترى هذه السيارة ضمن أسطول السيارات الذي يمتلكه.

وأضاف: "اشتريت السيارة في (كانون الثاني) 2021، ولكن بالكاد استخدمتها مرات قليلة، بعدما قطعت مسافة 1200 كيلومتراً فقط".

وأضاف: "لقد كنت أفكر لمدة عامين عن السبب الذي اشتريت هذه السيارة من أجله، والشيء الوحيد الذي حدث هو أنها أصبحت مغطاة بأنسجة العنكبوت".

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم السيتي يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة، أبرز رانج روفر لأحد أبرز الطرازات للسيارة البريطانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، وشوهدت في فيلم سيبكتر لجيمس بوند، إلى جانب سيارة فيراري قيمتها 250 ألفاً، والعديد من السيارات الأخرى.

واختتمت: "أغويرو كان يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني أثناء وجوده مع مانشستر سيتي الذي لعب في صفوفه 10 سنوات، قبل أن ينتقل في 2021 إلى برشلونة، ولكن بعدما أصيب بمرض في القلب قرر الاعتزال عقب 5 شهور فقط مع البرسا".