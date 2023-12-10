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زيلينسكي يزور الأرجنتين في محاولة لكسب تأييد جنوب العالم

12/10/2023 12:24:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إنه في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي، اليوم الأحد، في أول محطة لجولته في أمريكا الجنوبية.

وستركز زيارة زيلينسكي، التي أعلن عنها على تطبيق تيليجرام، على مسعى أوكرانيا طويل الأمد لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد "قمة للسلام العالمي" تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.

وستقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقاً لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.

ويتعين أن يتم اتخاذ القرار بإجماع الدول الأعضاء.

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