هآرتس: الحوثيون تهديد للتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر

هآرتس: الحوثيون تهديد للتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر
التاريخ
12/10/2023 12:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس -نقلا عن مصادر- إن جماعة الحوثي اليمنية تشكل تهديدا على التجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وتعهد الحوثيون أمس السبت باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها والجهة التي تديرها، تضامنا مع غزة وحتى يتم إدخال الغذاء والدواء للقطاع.
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