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هآرتس: الحوثيون تهديد للتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر

12/10/2023 12:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس -نقلا عن مصادر- إن جماعة الحوثي اليمنية تشكل تهديدا على التجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر.


وتعهد الحوثيون أمس السبت باستهداف كل سفينة شحن متجهة لإسرائيل بغض النظر عن جنسيتها والجهة التي تديرها، تضامنا مع غزة وحتى يتم إدخال الغذاء والدواء للقطاع.


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