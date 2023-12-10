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حماس تثمن منع اليمن مرور السفن المتجهة إلى اسرائيل

12/10/2023 12:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس القرار اليمني بمنع بمرور سفن الاحتلال أو المتجهة له، ووصفته بالقرار الشجاع والجريء وانتصارًا لدماء الشعب في غزة.


وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نثمّن قرار الإخوة في اليمن الشقيق منع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".


ووصفت حماس القرار بالشجاعة والجرأة وقالت "أنه ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيوني الأمريكي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوماً".
جاء ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت منع مرور السفن المتجهة نحو "إسرائيل" عبر البحر الأحمر، إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.


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