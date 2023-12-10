الاحتلال يقصف منزلا وسط مدينة طوباس بصواريخ حارقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا وسط مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بصواريخ حارقة.
وكانت قوات وآليات الاحتلال قد اقتحمت المدينة مساء وأغلقت مداخلها الرئيسية.
وذكرت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري أن المنزل المستهدف يقع بجوار مسجد الشهيد وسط المدينة، وأن قوات الاحتلال أمرت سكانه من عائلة الدراغمة بالخروج منه قبل قصفه بالصواريخ.
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