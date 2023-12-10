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الاحتلال يقصف منزلا وسط مدينة طوباس بصواريخ حارقة

12/10/2023 12:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا وسط مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بصواريخ حارقة.


وكانت قوات وآليات الاحتلال قد اقتحمت المدينة مساء وأغلقت مداخلها الرئيسية.


وذكرت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري أن المنزل المستهدف يقع بجوار مسجد الشهيد وسط المدينة، وأن قوات الاحتلال أمرت سكانه من عائلة الدراغمة بالخروج منه قبل قصفه بالصواريخ.


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