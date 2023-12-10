المياه: وقف ضخ المياه لمناطق واسعة لمدة 5 أيام - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوقف صباح الأحد، ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي.



وقالت وزارة المياه في وقت سابق، إن توقف الضخ سيبدأ من صباح الأحد، حتى مساء الخميس المقبل.



وبينت الوزارة، أن إجراء وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين.



وأشارت إلى أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان الزرقاء.



ودعت الوزارة، المواطنين، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجاتهم خلال فترة التوقف.



وأوضحت أن مشروع مياه الديسي بني على نظام (بوت) بحيث تتولى الشركة المشغلة أعمال تشغيل المشروع والمحافظة على مرافقه وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال مدار العام.



وبينت الوزارة أن المناطق التي ستتأثر في كل من العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة هي على النحو التالي:



في محافظة العاصمة ستتأثر قرى وادي السير، الرباحية الشمالية، الشميساني، عرجان، إسكان المرقب، مرج الحمام، أم السماق، الروابي، المدينة الرياضية، الرابية، الياسمين، البنيات، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين، ضاحية الحسين، الكرسي، جبل عمّان، اللويبدة، المقابلين، ناعور (البلد)، لواء ناعور، ضاحية الأمير راشد، الجندويل، العبدلي، أبو علندا، القويسمة، خلدا، ضاحية الرشيد، طبربور، وادي الحدادة، العلكومية، نزهة سحاب، حي الكلية العلمية الإسلامية، عبدون، طارق، الحرشة، أم نوارة، سحاب، دابوق، دير غبار، حي عدن، صالحية العابد، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، البيادر، حي المنصور، قرية أبو صياح، المنارة، الفيصلية، المستندة، الرونق، حي الريان، نادي السباق، أم أذينة، العبدلية، خشافية الدبايبة، منطقة الجمعية العلمية الملكية، حي السهل، تلاع العلي، ضاحية الأقصى، خشافية الشوابكة، الجويدة، حي البركة.



وكذلك أجزاء من صويلح، ضاحية الاستقلال، ضاحية الأمير حسن، خريبة السوق، الزهور، الكمالية، حي الصديق، النصر، النزهة بالقرب من الاستقلال مول، حي المنصور، اليادودة، الحاتمية، الصويفية، أبو نصير (حي الضياء وقرية أبو نصير)، أبو عليا، الخزنة، اللبن، الطنيب وإسكان الرحمانية، حي السعادة، منطقة الدوار السادس، النقيرة، البويضة وأم بطمة، حي القيسية، منطقة الدوار الخامس، خريبة السوق، ضاحية الحاج حسن، منطقة التعليم العالي، القسطل، أجزاء من الجيزة،

أما في محافظة الزرقاء وهي المناطق التي تتزود من العاصمة عمّان في لواء الرصيفة وتشمل كلا من: إسكان النقب، إسكان المعلمين، إسكان الأمير هاشم، حارة أبو غليون، الفاخورة، جزءا من حي الحسين.

