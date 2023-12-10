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جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود جنوب غزة

12/10/2023 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال القتال في جنوب قطاع غزة.


وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة إلى 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم السبت نقلا عن الجيش الإسرائيلي.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خانيونس جنوبي قطاع غزة ستسمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.


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