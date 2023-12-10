دعوات لإضراب شامل عالمي غداً الاثنين لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم "الإضراب الشامل" عبر منصة أكس في قائمة الأعلى تفاعلا محليا وعالمياً لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ودعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع دول العالم للمشاركة بالإضراب الشامل غداً الاثنين الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر.
وقال نشطاء عرب وأجانب عبر منصة أكس إن الهدف من الإضراب الشامل رفض العدوان وقتل المدنيين بقطاع غزة بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إليها .
وتابعوا " معا في الإضراب العالمي الشامل لوقف العدوان الغاشم على غزة ".
ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ65 بقصف منازل المدنيين ومراكز الإيواء بالمدفعية الإسرائيلية والزوارق والطيران الجوي .
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