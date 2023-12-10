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دعوات لإضراب شامل عالمي غداً الاثنين لوقف العدوان على غزة

12/10/2023 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم "الإضراب الشامل" عبر منصة أكس في قائمة الأعلى تفاعلا محليا وعالمياً لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة.


ودعا عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع دول العالم للمشاركة بالإضراب الشامل غداً الاثنين الموافق 11 كانون الأول/ ديسمبر.


وقال نشطاء عرب وأجانب عبر منصة أكس إن الهدف من الإضراب الشامل رفض العدوان وقتل المدنيين بقطاع غزة بالإضافة إلى منع دخول المساعدات إليها .


وتابعوا " معا في الإضراب العالمي الشامل لوقف العدوان الغاشم على غزة ".


ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ65 بقصف منازل المدنيين ومراكز الإيواء بالمدفعية الإسرائيلية والزوارق والطيران الجوي .


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