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الاحتلال ينسحب من طوباس بالضفة الغربية

12/10/2023 12:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال تنسحب من مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بعد أكثر من 3 ساعات من اقتحامها.


وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الضفة الغربية ودفعت بتعزيزات كبيرة عسكرية.


كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.


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