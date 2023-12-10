الاحتلال ينسحب من طوباس بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال تنسحب من مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية بعد أكثر من 3 ساعات من اقتحامها.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الضفة الغربية ودفعت بتعزيزات كبيرة عسكرية.
كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.
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