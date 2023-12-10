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10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

12/10/2023 12:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين فلسطينيين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الاصابات، اضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس


كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.


وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.


كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفا


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