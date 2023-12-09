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وكيل الداخلية عاد إلى البلاد بعد مشاركته في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

12/9/2023 11:42:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوفد المرافق له الى البلاد يوم الجمعة الماضي بعد مشاركته في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المملكة المغربية الشقيقة.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المشتركة، وآلية التنسيق بين البلدان العربية، والتي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، كما تم رفع عدد من التوصيات المهمة إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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