وكيل الداخلية عاد إلى البلاد بعد مشاركته في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوفد المرافق له الى البلاد يوم الجمعة الماضي بعد مشاركته في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المملكة المغربية الشقيقة.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع المشتركة، وآلية التنسيق بين البلدان العربية، والتي ستسهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية، كما تم رفع عدد من التوصيات المهمة إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
MENAFN09122023000130011022ID1107565114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.