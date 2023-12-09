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نظام آلي لـ المواريث في العدل

12/9/2023 11:42:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة العدل تعمل على مشروع خاص بـ «أتمتة نظام المواريث». وتفصيليا، خاطبت وزارة العدل الجهات الرقابية من أجل طرح مناقصة تعنى بتصميم وبناء وتطوير نظام آلي خاص بالمواريث وملحقاته.وأظهرت المخاطبات أن تصميم وبناء وتطوير ذلك النظام يعد أحد متطلبات خطة التنمية 2023/2024.

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