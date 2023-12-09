نظام آلي لـ المواريث في العدل

نظام آلي لـ المواريث في العدل
التاريخ
12/9/2023 11:42:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة العدل تعمل على مشروع خاص بـ «أتمتة نظام المواريث». وتفصيليا، خاطبت وزارة العدل الجهات الرقابية من أجل طرح مناقصة تعنى بتصميم وبناء وتطوير نظام آلي خاص بالمواريث وملحقاته.وأظهرت المخاطبات أن تصميم وبناء وتطوير ذلك النظام يعد أحد متطلبات خطة التنمية 2023/2024.
MENAFN09122023000130011022ID1107565113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.