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الضويحي لـ الأنباء 39 ألف كويتي ومقيم بصورة غير قانونية سجلوا للحج

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
كشف رئيس اتحاد حمــلات الحـــج أحمد الضويحي أن أكثر من 39 ألف مواطن ومقيم بصورة غير قانونية سجلوا لأداء فريضة الحج هذا العام حتى الآن. وأشار الضويحي في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان فترة التسجيل المركزي لحج عام 2024 عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنتهي يوم الأربعاء 13 الجاري أي بعد 3 أيام فقط. ولفت الضويحي إلى انه سينطلق معرض الحج الخامس يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 20 ديسمبر المقبل برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بمشاركة أغلبية حملات الحج والشركات التي ستقوم بعرض خدماتها وتوفير جميع سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن سواء داخل المنطقة المركزية «المحيطة بالحرم» أو خارجها بأسعار تنافسية لصالح الحجاج. وأشار الى ان 63 حملة حج ستقوم بتسيير الرحلات لعدد 8000 حاج هي حصة الكويت هذا العام. ‎

MENAFN09122023000130011022ID1107565112

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