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التجارة تتوجه لإنشاء قسم جديد بقطاع الرقابة يختص بمتابعة المتاجر الإلكترونية

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عـن أن وزارة التجــارة والصناعة تعتزم إنشاء قسم جديد في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يختص بمتابعة المتاجر الإلكترونية، وذلك خلال العام المقبل.
وأضافت المصادر أن هذا القسم سيكون معنيا بتلقي شكاوى المستهلكين، ويختص كذلك بالتراخيص التي تخص المتاجر الإلكترونية والإعلانات الخاصة بالعروض والتخفيضات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الى أن أهمية هذا القسم الجديد تكمن في إمكانية وصول المفتش التجاري التابع للوزارة الى مقر المتجر أو أصحاب هذه المتاجر التي تقوم ببيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال ورود شكوى للوزارة من قبل المستهلك تجاه المتجر المخالف.
ولفتت المصادر الى ان الوزارة ستنشئ هذا القسم الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات خاصة أن هناك اتفاقية ومذكرة تفاهم مبرمة بين «التجارة» وهيئة الاتصالات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية التي تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من الهيئة والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات الوزارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.

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