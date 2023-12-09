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20 مليون دولار دعم الكويت لمفوضية اللاجئين في 2023

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
وصفت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى البلاد نسرين ربيعان الكويت بالشريك الاستراتيجي للمفوضية، موضحة انها من أكبر الداعمين للقضايا الإنسانية في العالم.
وأضافت - في تصريحات للصحافيين على هامش حفل تكريم أقامته للصحافيين - ان عام 2023 قد شهد العديد من الأزمات الجديدة المتتالية بداية من زلزال سورية وتركيا، مرورا بزلزال المغرب وباكستان والأزمة في السودان والفيضانات في ليبيا وحاليا الحرب في غزة، كاشفة ان الدعم الكويتي للمفوضية بقطاعيه الحكومي والخاص بلغ 20 مليون دولار أغلبه خصص للاستجابة للمتضررين من الزلازل في سورية وتركيا، مشيرة الى أن حصاد عام 2023 يعكس استمرارية الشراكة الاستراتيجية العميقة بين المفوضية والكويت بقطاعيها الحكومي والخاص، وهذا يعكس نهج الكويت الخيري الإنساني المتجذر ليس فقط من خلال الدولة ولكن من خلال المجتمع الكويتي الأصيل بجميع اطيافه.
وأضافت: في هذا العام وفي خضم هذه الأزمات قدمت الكويت دعما سخيا للأمم المـتـحـدة ومـن ضمنها الـمـفوضية السـامـيـة للأمـم المتحدة لشؤون اللاجئين للتصدي لهذه الأزمات والقيام بجهود الاغاثة، كما أن الشكر موصول للقطاع الخاص على مساهماته وتفاعله الإيجابي مع تلك الازمات.
وثمنت اعلان الكويت مؤخرا عن تبرعها السنوي الطوعي بمبلغ مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف.
وأشارت لوجود أزمات منسية مثل أزمة الروهينغا، معربة عن أملها لمشاركة فاعلة من الكويت ومختلف دول العالم في المنتدى العالمي اللاجئين الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري.
وشكرت وسائل الإعلام على دعمها الدائم القضايا اللاجئين، ولافتة الى ان وسائل الإعلام شريك مهم وأساسي من خلال نشر الوعي وتسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ114 مليون نازح قسري في العالم.

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