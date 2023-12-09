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مكتب الشهيد شارك في دورنا الإعلامي

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري في معرض «دورنا الاعلامي» الذي أقامته كلية الآداب في مدينة صباح السالم الجامعية للموسم الثاني على مدى ثلاثة ايام اعتبارا من 5 الجاري، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة وجمعيات النفع العام.
ويهدف مكتب الشهيد من مشاركته في المعرض الى التعريف بأهداف المكتب ورسالته والرعايات التي يقدمها لأسر الشهداء وتخليد بطولات شهداء الكويت ومد الجسور والتواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم المتعلقة بالشهداء وحيثيات الاستشهاد.
وقام فريق مكتب الشهيد بتوزيع النشرات التعريفية والهدايا لزوار الجناح.

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