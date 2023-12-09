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الدهيم استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي 13 ديسمبر

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنظم شركة معرض الكويت الدولي معرض الذهب والمجوهرات العالمي بنسخته العشرين خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري على أرض المعارض الدولية بمشرف.
وفي هذا السياق، كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم عن استكمال الاستعدادات لانطلاق معرض الذهب والمجوهرات العالمي بنسخته العشرين برعاية الراعي الحصري بنك برقان وتحتضن فعالياته الصالة 4 بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.
وأضافت الدهيم أن معرض الذهب والمجوهرات العالمي يعد واحدا من أرقى معارض المجوهرات السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر لرواد الأعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة لعرض احدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ. ولفتت الى أن هذا الحدث يجمع كل العارضين المشاركين من تجار الجملة الموردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومحترفي صناعة وصياغة الذهب والمجوهرات من مختلف دول العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 200 جهة يمثلون عارضين من عدة دول، منها الكويت والبحرين والإمارات وقطر ولبنان، وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند، مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتأسيس وتوسيع أعمالهم محليا وعالميا.
وأشارت إلى أن المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار المعرض عشاق المعدن الأصفر والفضة والساعات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، ومن المتوقع أن يجذب هذا المعرض اكثر من 50 ألف زائر خلال فترة هذا الحدث.
وشددت على أن شركة معرض الكويت الدولي، اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، مشيرة الى أن هذا المعرض تواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت العملاء المهتمين بمتابعة أخبار المعرض إلى المبادرة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] لمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.

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