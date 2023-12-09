Sunday, 10 December 2023 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشباب نسعى لدعم المهارات القيادية لأبنائنا

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الهيئة العامة للشباب أمس حرصها على دعم وتطوير مهارات الشباب الكويتي القيادية عبر برامج ومنصات للتعليم والتدريب وإشراكهم في أنشطة ومنتديات محلية وخارجية تسهم في توسيع مداركهم وصقلها في هذا الجانب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها المتحدث باسم «هيئة الشباب» أسرار الأنصاري في مؤتمر دعم وتطوير المهارات القيادية لدى الشباب وأهداف التنمية المستدامة الذي تقيمه منظمة آيسيك الدولية غير الربحية المعنية بتطوير القدرات والإمكانات البشرية في المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأميركية احتفالا بمرور 75 عاما على عملها وإعادة إطلاق فعالياتها في الكويت. وأضافت الأنصاري أن تعزيز القدرات القيادية للشباب والنشء يعد أمرا أساسيا في عمل الهيئة منذ تأسيسها، إذ تنظم بشكل متواتر برامج تدريبية وورش عمل بشأن تطوير المهارات القيادية مثل الخطابة والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.
وأوضحت أن الهيئة تعتمد في عملها على بناء شراكات مع الجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة المباشرة بالشباب، وقد تجسد ذلك في مشاركتها بفعاليات هذا المؤتمر المستمر ليوم واحد، مضيفة أن مثل هذه الملتقيات تعد مساحة لخلق بيئة أفكار شبابية تحدث تأثيرا ملموسا في نفوس الشباب، مبينة ان التعاون مع المنظمات العالمية يسهم في الاستفادة من التجارب العملية وإيجاد فرص التدريب لتضاف إلى البرامج التي تقيمها في هذا الصدد مثل تنمية المهارات القيادية لدى الشباب وقائد المستقبل والدوري الشبابي.
ولفتت إلى أن دول العالم تعيش تحديات غير مسبوقة في قضايا وملفات عدة لاسيما تغير المناخ والتلوث البيئي الناجم عن الثورة التكنولوجية وغيرها، الأمر الذي يتطلب وجود قادة شباب ماهرين مطلعين وذوي رؤية للعمل مع الحكومات على تخفيف آثارها.
من جانبها، قالت رئيس فرع منظمة «آيسيك» لدى الكويت ميسون العطار إن تنظيم هذا «الملتقى الشبابي المهم» في الكويت يأتي تأكيدا على رسالة المنظمة التي يرتكز عملها على تطوير القيادات الشابة في مختلف دول العالم ومنها بطبيعة الحال الكويت والمنطقة العربية.

MENAFN09122023000130011022ID1107565103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث