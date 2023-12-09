Sunday, 10 December 2023 10:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منزل زين الذكي يستقبل الجمهور في مرزام

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا في دعمها للمبادرات والمشاريع الوطنية الأكثر تميزا وإبداعا في المجتمع الكويتي، أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية للنسخة الجديدة من معرض «مرزام» للديكور والتصميم الداخلي للعام الرابع على التوالي، وهي النسخة المرتقب أن تكون الأضخم والأكبر على الإطلاق في تاريخ المعرض، ويشارك فيها أكثر من 300 جناح تغطي أكثر من 30 فئة لكل ما يختص بمجالات التصميم الداخلي والديكور والأثاث واحتياجات المنازل.
وجاء إعلان «زين» عن دعمها للمعرض على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجمع الأندلس، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والمؤسسة والمنظمة لمعرض «مرزام» فرح الحميضي، ومسؤولي الرعاة والمشاركين، حيث أخذ المؤتمر الحاضرين في رحلة عبر تاريخ «مرزام» منذ بدايته حتى اليوم وما يطمح الى تحقيقه بالمستقبل.
وقامت «زين» خلال المؤتمر بمشاركة الحضور خطتها للتواجد في النسخة الجديدة من المعرض، وذلك عبر جناحها الخاص باسم «منزل زين الذكي» في قاعة 6 بأرض المعارض الدولية بمشرف، الذي صممته على هيئة بيت مصغر لتعطي الزوار فرصة تجربة حلولها وخدماتها الرائدة للمنازل الذكية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات من أكبر العلامات التجارية العالمية.
وكان النجاح الكبير الذي حققه «مرزام» في الأعوام السابقة دافعا للشركة للاستمرار في دعمه، فهي تحرص دوما على الإسهام في تنمية مجالات الابتكار والإبداع ودعم المشاريع الوطنية البارزة، وحيث إن «زين» هي المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، وتخدم أكبر عائلة مشتركين، فقد حرصت على أن تقدم قيمة مضافة للمعرض من خلال استعراض أحدث حلولها ومنتجاتها في قطاع المنازل الذكية الذي يشهد تطورا كبيرا في السنوات الماضية.
وتم تصميم منزل زين الذكي على هيئة بيت مصغر يحتوي على غرف وأقسام مختلفة تحاكي المنازل الحقيقية، لكي تعطي الزوار فرصة تجربة حلولها الذكية عن قرب واختيار ما يناسب خطط بناء منازلهم، وتغطي هذه الغرف والأقسام جميع احتياجات المنازل الذكية، مثل الحلول الأمنية وكاميرات المراقبة، وأجهزة الاستشعار، والإضاءة الذكية، والأجهزة المنزلية، وألعاب الكمبيوتر وإكسسواراتها، وغيرها الكثير.
كما تتعاون «زين» هذا العام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لنشر الوعي حول حملة «وفر» التي تطلقها الوزارة لتوعية المجتمع حول أهمية الترشيد وتوفير الطاقة وتقليل الاستهلاك، حيث خصصت الشركة ركنا من منزلها الذكي لفريق الوزارة، الذي سيقوم بتقديم الاستشارات للزوار حول كيفية تطبيق حلول الاستدامة في منازلهم الحالية أو المستقبلية، وبيان أثر الممارسات السليمة في تقليل الانبعاثات وحماية البيئة.
وتعتبر نسخة هذا العام من معرض «مرزام» الأكبر على الإطلاق في تاريخه بمساحة تتخطى 25 ألف متر مربع عبر ثلاث صالات في أرض المعارض الدولية بمشرف، وتضم أكثر من 300 جناح مميز تعمل في أكثر من 30 فئة مختلفة في مجالات التصميم الداخلي والتشطيب والأثاث والديكور، كما يقدم المعرض العديد من السحوبات والجوائز القيمة والفعاليات المتميزة للزائرين.
ويعتبر «مرزام» المعرض الأكبر والأشمل من نوعه في الكويت، حيث يجمع خبراء الديكور والمصممين والموردين والمقاولين المحترفين وغيرهم من المتخصصين وفق أعلى المعايير بهدف توفير كل الاحتياجات والخدمات المتعلقة بتصميم وتجهيز المنازل والمكاتب والمشاريع التجارية وغيرها، بالإضافة إلى كشف أسرار فن التصميم الداخلي وآخر صيحات الديكور من خلال العديد من الندوات النقاشية والمحاضرات وغيرها من الأنشطة المتميزة.

MENAFN09122023000130011022ID1107565102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث