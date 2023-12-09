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انطلاق معرض أنا موهوب في الأفنيوز

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصا من «الأفنيوز» على تبني المبادرات المجتمعية والتفاعل مع الأنشطة ذات الجانب الإنساني، انطلق معرض «أنا موهوب» احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر، بمشاركة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث تم افتتاح المعرض بحضور المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري، والشيخة شيخة العبدالله، والشيخة سهيلة الصباح، وذلك يوم الخميس 7 ديسمبر بمنطقة غراند بلازا.
وتضمن معرض «أنا موهوب» مشاركة 15 بوثا قدم من خلاله العديد من المشاركين المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية والأشغال الحرفية التي استعرضت إنجازات وإبداعات مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المواهب في المجالات الفنية والثقافية، بهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع ومساواتهم مع الآخرين، كما تضمن المعرض مسرحا قدم من خلال عدد من الموهوبين العزف الموسيقي، بالإضافة إلى إلقاء الشعر، وشهد إقبالا كبيرا من زوار «الأفنيوز» الذين أشادوا بالأعمال والمشاركات الفنية.
وأوضحت الإدارة أن معرض «أنا موهوب» الذي يحرص «الأفنيوز» على استضافته استهدف إبراز مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث إن «الأفنيوز» كان ومازال من أكبر الداعمين لذوي الاحتياجات الخاصة لإصرارهم الدائم على تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في مجالات شتى.

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