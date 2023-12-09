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البنك التجاري يحذر الطلبة من عمليات الاحتيال

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.
ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق التواصل المؤسسي بالبنك في كلية الكويت التقنية لتوعية الطلاب والطالبات وإدارة الكلية والجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، وذلك بالتعاون مع الكلية.
وقالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: يأتي هذا اللقاء التوعوي مع الجمهور وخاصة الطلبة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لنشر التوعية المالية بين جميع شرائح المجتمع، ونؤكد على أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية المصرفية وعدم نشرها أو مشاركتها مع الآخرين والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي مختلف عمليات الاحتيال.
وأضافت الورع أن البنك التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، مشيرة الى أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء.

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