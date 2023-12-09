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إشهار اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد قرارا بإشهار اتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي.
وجاء في ملخص النظام الأساسي لاتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي:
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1/10/2023، وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي، ويقضي نظامه الاساسي بما يلي:
٭ يقبل في عضوية الاتحاد اصحاب تراخيص انتاج فني وانتاج مسرحي وادارة تنظيم الحفلات والمهرجانات الغنائية والمعارض.
٭ تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الاول من كل عام كل سنتين بصفة عادية.
٭ يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 7 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 4 سنوات او التزكية.
٭ ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وامين الصندوق وامين سر وعضو.
٭ رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للاتحاد امام جميع الجهات.
٭ تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.
٭ رسوم الانضمام الى الاتحاد قدره 100 دينار تدفع مرة واحدة عند الانضمام للعضوية او عند اعادة قيده.
٭ تودع اموال الاتحاد بحسابه لدى احد البنوك المحلية ويكون السحب منها طبقا للاحكام والاوضاع الواردة بهذه اللائحة.
٭ حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

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