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ذوي الإعاقة مواعيد اللجان الطبية عبر رسائل نصية بدءا من اليوم

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة انه بدءا من اليوم الاحد، سيتم إرسال رسائل نصية بأوقات ومواعيد اللجان الطبية تدريجيا.
وأهابت لهيئة بالمراجعين للحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.

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