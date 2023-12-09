ذوي الإعاقة مواعيد اللجان الطبية عبر رسائل نصية بدءا من اليوم

ذوي الإعاقة مواعيد اللجان الطبية عبر رسائل نصية بدءا من اليوم
التاريخ
12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة انه بدءا من اليوم الاحد، سيتم إرسال رسائل نصية بأوقات ومواعيد اللجان الطبية تدريجيا.
وأهابت لهيئة بالمراجعين للحضور قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة.
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