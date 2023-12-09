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أمن الحاسوب والبيانات في الكويت التقنية

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف معهد كيتيك للتدريب الأهلي ندوة بمناسبة يوم أمن الحاسوب العالمي في 30 نوفمبر بحرم كلية الكويت التقنية ktech للعام الثالث على التوالي، لتسليط الضوء على أهمية أمن الحاسوب والبيانات.
وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيب من مشاري أيمن بودي، رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية قائلا: نجح اليوم العالمي لأمن الحاسوب لهذا العام في تسليط الضوء على أبرز الأحداث والخبرات العملية في مجال الأمن السيبراني وأبرزت المشاركة والمعلومات التي قدمها المتخصصون الأهمية المتزايدة لمجال الأمن السيبراني.
بدورها، قالت نورة العصيمي رئيس معهد كيتيك للتدريب الأهلي: سعداء بمشاركة شركات وقطاعات متنوعة في هذه الفعالية لنشر ثقافة الوعي عن الأمن السيبراني ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات في هذا المجال حيث تم استضافة عدد من الخبراء المحليين والدوليين.
من جهته، قال عيسى حيدر مدير تخطيط وتصميم الشبكات في Ooredoo: ندرك الدور المهم الذي يلعبه أمان المعلومات في عالمنا المتصل بشكل متزايد، وأتيحت لنا الفرصة للمشاركة في النقاش بمناسبة اليوم العالمي لأمن الحاسوب في كلية الكويت التقنية للتعاون وتبادل الأفكار حول الأمن السيبراني.
من جانبه، قال أنجلو بينفنوتو رئيس التسويق للحلول والمنتجات في قسم الأمن السيبراني ليوناردو الشريك البلاتيني للفعالية: السياق السيبراني يتطور بتعقيدات ويتخطى الحدود إنه يحدد التلاقي بين القطاعين المدني والعسكري حيث يتعين التآزر والتعاون بين عدة جهات لتعزيز الصمود، وليوناردو فرع الكويت من خلال شركتين تعملان في القطاعين المدني والدفاع، يمكنها تقديم الكفاءات والقدرات والتقنيات.

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