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خالد العصيمي لـ الأنباء 54 8% نسبة إنجاز مشروع شارع الغوص

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • المشروع يسهم في تسهيل الحركة المرورية عبر إزالة الإشارات المرورية وتطوير التقاطعات الحالية
  • إجمالي أطوال الطرق يبلغ 63 كيلومتراً لعدد 6 حارات بالاتجاهين و3 جسور و3 دوارات و3 جسور مشاة


عاطف رمضان
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م. خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» أن نسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز شارع الغوص من الدائري السابع الى «212» طريق الفحيحيل - الأحمدي بلغت حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 حوالي 54.8%.
واضاف العصيمي أن هذا المشروع يقع ضمن حدود محافظة الاحمدي موازيا لطريق الفحيحيل السريع «30» وطريق الملك فهد «40» ويمتد من الطريق الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - الأحمدي «212» بطول 10.5 كيلومتر.
وأوضح ان الطريق يخدم العديد من المناطق السكنية منها «العقيلة وجابر العلي وهدية والرقة وفهد الأحمد والصباحية».
وأشار الى ان أهمية المشروع تنحصر في تسهيل الحركة المرورية على طول شارع الغوص وذلك بإزالة الاشارات المرورية وتطوير التقاطعات الحالية وجعلها جميعا تقاطعات حرة عن الطريق عبر انشاء 3 جسور علوية بامتداد المشروع وعمل دوارات اسفل الجسر وذلك لخدمة المناطق السكنية المحيطة بالتقاطع مع اضافة فتحات التفاف عكسية لبعض التقاطعات وتحسين وتسهيل حركة المرور وزيادة الطاقة المرورية الاستيعابية.
وعن مكونات المشروع، أفاد العصيمي بأن اجمالي اطوال الطرق تبلغ 63 كيلومترا «الطول المتوقع لعدد 6 حارات بالاتجاهين»، وعدد 3 جسور علوية، وعدد 3 دوارات تطوير وتأهيل، وعدد 3 جسور مشاة.
وأضاف ان عدد الحارات هي كالتالي:
من المحطة 630 - 16 الى المحطة 100 - 19، و4 مع 4 حارات، ومن المحطة 100- 19 الى المحطة 800 - 23، و3 مع 3 حارات، ومن المحطة 800 - 23 الى المحطة 460 - 27، و2 مع 2 حارات.

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