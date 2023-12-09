اختتام التمرين بين لواء المغاوير 25 وقوات خاصة تركية
التاريخ
12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس السبت اختتام فعاليات التمرين المشترك بين «لواء المغاوير 25» وقوة تابعة للقوات الخاصة التركية والذي نفذ في معسكر المغاوير خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي إلى 7 ديسمبر الجاري. وقالت «الدفاع» في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية من خلال تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.
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