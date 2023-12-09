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اختتام التمرين بين لواء المغاوير 25 وقوات خاصة تركية

12/9/2023 11:42:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس السبت اختتام فعاليات التمرين المشترك بين «لواء المغاوير 25» وقوة تابعة للقوات الخاصة التركية والذي نفذ في معسكر المغاوير خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي إلى 7 ديسمبر الجاري. وقالت «الدفاع» في بيان صحافي إن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية من خلال تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتعزيز التعاون العسكري المشترك بين الجانبين.

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