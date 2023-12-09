وزير الدفاع يوجه لجنة التحقيق في واقعة العسكري إلى سرعة اتخاذ الإجراءات لضمان استقلالية وشفافية نتائجها

رئيس لجنة التحقيق: سنطلب خبراء من الطب الشرعي والفتوى والتشريع لتحقيق المزيد من العدالة والشفافية



وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها يوم الخميس الماضي من هيئة القضاء العسكري للنظر في صحة ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تضمن استقلالية عملية التحقيق الجارية وشفافيتها وسلامة نتائجها وبما يضمن سير أعمال اللجنة وأدائها لمهامها على أكمل وجه مع منحها كافة الصلاحيات التي من شأنها استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتفاصيلها.

وتود وزارة الدفاع أن توضح بأن العسكري الذي تم التحقيق معه لم يتم حجزه بل تم استدعاؤه يوم الاثنين الماضي 4 الجاري، كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم الثلاثاء 5 ديسمبر لاستكمال إجراءات التحقيق، وكان قدوم المذكور للتحقيق ومغادرته بواسطة سيارته الخاصة، وتعمل لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من هيئة القضاء العسكري بتعليمات ومتابعة مباشرة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وذلك للنظر فيما ورد من ادعاءات حول تعرض العسكري لعمليات تعدّ وتعذيب وتجاوزات قانونية.

وتؤكد الوزارة على صدور توجيهات وتعليمات مباشرة وواضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى لجنة التحقيق المختصة لاتخاذ كل الإجراءات تجاه جميع من يثبت تعديه أو تجاوزه للقوانين والنظم المعمول بها في عمليات التحقيق، مع التأكيد على أن تحريات القضية التي تمت مع العسكري هي في حوزة النيابة العامة، وذلك لاستكمال تحرياتها في أحد جوانب قضية صندوق الجيش بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في يوم الأربعاء الموافق 6 الجاري.

الجدير بالذكر أن عمليات التحقيــق والمحاكمـــات العسكرية المعمول بها تتم وفق نظم وإجراءات متبعة مع جميع العسكريين، كما أنها تخضع لقانون الجيش منذ تأسيسه، ووزارة الدفاع بدورها ترحب بأي دعوة توجه لها من قبل اللجان المختصة في مجلس الأمة لحضور أعضاء لجنة التحقيق الخاصة المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لتقديم كل الإيضاحات حول سير إجراءات القضية والوقوف على ملابساتها بكل وضوح وشفافية فور انتهاء أعمالها.

في السياق نفسه، وفي إطار متابعة تطورات أعمال لجنة التحقيق المختصة بالنظر في ملابسات الواقعة وذلك ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش، صرح رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة العميد حقوقي د.نواف مشهور العنزي بأن اللجنة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق كما ستقوم كذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة وذلك بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.

كما أشار رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة بأن أعمال اللجنة على هذا النحو ستضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية في سبيل الوصول للحقيقة في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد وذلك سعيا منها للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع، مضيفا أن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.