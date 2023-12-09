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منح موظفة في الغذاء والتغذية الضبطية القضائية

12/9/2023 11:42:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر رئيس مجلس الإدارة العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية.
وجاء في القرار: مادة أولى:تمنح جمانة محمود الصيرفي ـ الوظيفة: فني مساعد تغذية، صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 والقرار الاداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري رقم 307 لسنة 2021.

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