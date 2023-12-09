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استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومى

12/9/2023 11:35:56 PM
(MENAFN- Youm7) أتاحت
الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار حازم بدوي،الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
للتصويت فى الانتخابات الرئاسية
من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات
، باستخدام الرقم القومى للناخب
وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى


الاستعلام عن لجنتك الانتخابية


اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي

وللاستعلام عن لجنتك الانتخابية.. اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى

وأطلقت الهيئة عبر
موقعها الإلكتروني الرسمي ، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات

، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.
وتتضمن
قاعدة البيانات
جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى وفي إطار حرص
الهيئة الوطنية للانتخابات ، على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.
اعرف لجنتك الانتخابيه بالرقم القومي موقع الهيئة الوطنية








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