المديرة الإقليمية ليونيسف: غزة أخطر مكان فى العالم للأطفال

MENAFN - Youm7) وصفت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، قطاع غزة الفلسطينى، بأنه "أخطر مكان فى العالم بالنسبة للطفل حيث يقتل ويصاب العشرات كل يوم"، مؤكدة أن "النظام الإنسانى ينهار".

وقالت، فى بيان نشرته المنظمة أن "أحياءً بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، دون حياة فيها".

وأضافت المسؤولة أن المنظمة والجهات الإنسانية الأخرى "ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع"، مشيرة إلى أن فريق المنظمة التقى على الأرض أطفالاً فقدوا أطرافهم، وأصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بصدمة بسبب العنف المستمر الذى يحيط بهم.

وتابعت: "أجُبر حوالى مليون طفل على النزوح قسراً من منازلهم، ويدفعهم القتال الآن أكثر فأكثر نحو الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية، ما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى والأمراض المنقولة بالمياه، وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد؛ بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض".

وأشارت إلى أن القيود والتحديات المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره، هى "حكم آخر بالموت على الأطفال"، معتبرة أن كميات المساعدات التى تدخل القطاع ليست كافية على الإطلاق مقارنة بمستوى الحاجة، كما أن توزيع المساعدات أصبح يمثل تحدياً أكبر من أى وقت مضى بسبب القصف ونقص الوقود.

