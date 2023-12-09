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سوريا تدين استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار لوقف العدوان على غزة

12/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN- Youm7)
أدانت سوريا، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي؛ لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 64.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن سوريا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لـ"الفيتو" ضد مشروع قرار كان الهدف الأساسي منه وقف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت الليلة الماضية.



وأضافت أن دمشق تدين - في الوقت ذاته - سياسات المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت، وكذلك السياسات الغربية التي شجعت الاحتلال طيلة 64 يوماً على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والدمار الشامل في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية.



وأشارت "الخارجية السورية" إلى أن الفيتو الأمريكي الجديد؛ يأتي استمراراً لتعطيل واشنطن وحلفائها لنحو 100 مشروع قرار في مجلس الأمن؛ الأمر الذي أدى إلى استمرار القتل ضد الفلسطينيين دون رادع منذ عام 1948 حتى اليوم.












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