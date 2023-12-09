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لجنة الكنائس بفلسطين تدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك الجدي لوقف مجازر الاحتلال

12/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN- Youm7)
طالبت اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بالتحرك الجدي والفوري، لوقف العدوان والمجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



جاء هذا خلال لقاء وفد اللجنة، الذي ضم ممثل وعضو اللجنة في أوروبا أميرة حنانيا، ومؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة متري الراهب، ورئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس جاك سارة، مع نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية الفلسطينية من حزب الخضر مارجريت أوكين، بحضور سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورج عبد الرحيم الفرا.



ولفت الوفد إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات.



وأكد الوفد أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، مُستعرضًا ما يتعرض له الموطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستوطنين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل.



وشدد على أن تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة، يحتاج إلى العمل الجاد لتحقيق السلام العادل، ومنح الشعب الفلسطيني، كافة حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية، وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.












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