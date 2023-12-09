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تونس تطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين

12/9/2023 11:35:53 PM
(MENAFN- Youm7)
أكدت تونس، أن المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة فيما يحدث في قطاع غزة، مطالبة بضرورة التّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة "قوّة الاحتلال" عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيّة.



وأدانت تونس - في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة الذّكرى 75 للإعلان العالمي لحُقوق الإنسان - العُدوان "الوحشي" المُستمر على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة، مجددة تأكيد دعمها للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف.












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