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تعرف على شروط الزواج للمرة الثانية فى الكنيسة

12/9/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الزواج الثانى فى الكنيسة من الأمور التى لا تفضلها حيث يسجل المجلس الإكليريكى بالكنيسة الأرثوذكسية إحصائيات كل عام بشأن أعداد الأقباط المتزوجين للمرة الثانية.



وأوضح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة فى تصريح خاص، أن حالات الزواج الثانى في الكنيسة تكون
خلافات يستحيل حلها وتكون المدة التى انفصل فيها الزوجين تجاوزت 5 أو 6 أو 7 سنوات.



وذكر القمص هدرا لمعى سكرتير المجلس الاكليريكى الإقليمى بالدائرة الثانية فى الإسكندرية وبحرى أنه على مستوى بحرى خلال 4 سنوات بلغ العدد حوالى 1400 ملف من أول منطقة شبرا الخيمة ومرسى مطروح وكل مدن القناة.



وأشار إلى أن هذا الأمر يكون بعد حكم المحكمة ويقدم الأطراف أوراقهم للمحكمة سواء إدمان أو استحالة العشرة، موضحا أن الزواج فى الأرثوذكسية لا بد أن يكون من نفس الطائفة فقط.



ولفت إلى أن لائحة 2008 كانت تتعلق بالزنا فقط ولكن تم إضافة بنود الحالات التى ينعدم من خلالها العشرة.



وأضاف، أن المجلس الإكليريكى مجلس فرعى فبعد استيفاء كل محاولات الصلح عليهم أن يستوفوا الإجراءات القانونية والمستندات، وكذلك تقرير الأب الكاهن ويجهز المجلس الفرعى الملف بكل المشتملات ويكتب رأيه فى حل المشكلة ويحوله إلى فرع المجلس الموجود فى كل إيبارشية ويتم تحويله إلى الدايرة التانية لبحرى.














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