إزاى تقدم طلب للمركز التكنولوجى بتجديد رخصة تشغيل محل صناعى.. اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) يمكن لأصحاب المحال الصناعية من خلال المراكز التكنولوجية، التقدم بطلب تجديد رخصة تشغيل محل، بشرط تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وتقديم المستندات واتباع الخطوات والإجراءات التالية:
أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.
-صورة عقد الإيجار/التمليك.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.
-إيصال سداد الرسوم.
ثانيًا: الخطوات والإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.
يُذكر أن المحافظات شهدت توسعًا في المراكز التكنولوجية المتكاملة؛ لخدمة المواطنين في مختلف الأحياء والمراكز والمدن وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة لهم من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، وذلك بتوفير أحدث الوسائل وإعداد مخطط تدريبى دوري لجميع الكوادر التي تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، لتحسين الخدمات المقدمة وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها وضمان نجاحها بأعلى جودة.
MENAFN09122023000132011024ID1107565042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.