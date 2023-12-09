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إزاى تقدم طلب للمركز التكنولوجى بتجديد رخصة تشغيل محل صناعى.. اعرف الخطوات

12/9/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لأصحاب المحال الصناعية من خلال المراكز التكنولوجية، التقدم بطلب تجديد رخصة تشغيل محل، بشرط تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وتقديم المستندات واتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

-صورة عقد الإيجار/التمليك.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

-إيصال سداد الرسوم.



ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تسليم الخدمة لمتلقي الخدمة.



يُذكر أن المحافظات شهدت توسعًا في المراكز التكنولوجية المتكاملة؛ لخدمة المواطنين في مختلف الأحياء والمراكز والمدن وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة لهم من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، وذلك بتوفير أحدث الوسائل وإعداد مخطط تدريبى دوري لجميع الكوادر التي تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، لتحسين الخدمات المقدمة وتفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها وضمان نجاحها بأعلى جودة.












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