تعرف على أنواع رنات أجراس الكنائس فى المناسبات والقداسات المختلفة

MENAFN - Youm7) تمتزج أصواتها بالمشاعر المختلطة، فبعضها يبث الأمل والبهجة، وبعضها يبث الحزن فى الأزمات، فهى عادة توارثتها الأجيال لتذكيرهم بالصلاة ووجود الله، فأصواتها الفريدة تدعو للصلاة وخدمة القداس منذ قرون وحتى اليوم، فأصوات أجراس الكنائس خفية عن الأنظار، ولكنها مسموعة للجميع حتى أصبحت تشكل طقس الحياة اليومية فى القداسات والأعياد المختلفة، وبدقة منها يلتفت جميع المواطنين إلى مصدر الصوت فيعرفون بدء القداس.

وتذكر الروايات التاريخية، أنه فى كل مرّة يسمع خلالها المؤمنون رنين الأجراس يدركون أن الوقت حان للتوجّه إلى الكنيسة، وهنا تقرع عدّة كنائس إنجيلية وكاثوليكية ولوثيرية الجرس 3 مرّات فى اليوم (السّادسة صباحًا وعند الظّهيرة وفي السّادسة مساء) لتذكير المسيحيين.

ويوضح الباحث مينا سليمان بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنواع رنات الأجراس الثلاثة.







أولا: رنّة الموت

تتعدد الرنات فى الكنائس، فهناك رنة "الموت" وهى عبارة عن دقات بطيئة مُتَقَطِّعَة تفصلها ثوان معدودة، ويتمّ دقَّها أيضاً فى صلوات "الأسبوع العظيم"، ويَكْفِى أنْ نسمع الدقّات الحزينة حتى نعرف أنَّ هناك مَنْ توفى وربَّما تربطنا به صلة مَعرفة ولم يَصلنا الخبر بعد، فيسهل النزول للكنيسة والسؤال عن هوية المُتوفى، وهى رنّات حزينة تُذكرنا بنهاية الحياة.





ثانيا: رنّة الفرح

وتطرب رنة الفرح غالبا في قداس العيد فهى تطرب الأذان وتخفق القلوب عند سماعها فهى عبارة عن دقات سريعة متتالية، تصدرها الأجراس فى الأعياد، وعادة ما يَتِمُّ استخدام أكثر مِنْ جرس، فما أن تصدر أصواتها حتى نتأكد أن الكنيسة تستعد لصلاة قداس العيد، ويتجمع المسيحيين ليتقاسموا الفرحة والبهجة.





ثالثا: رنّة القداس

وتعتبر رنة القداس دقة مُعتادة فى صلاة القداس، وتُعْتَبَرُ مُنَبِّه مَجَّانِى للمسيحيّين، لينتبهوا أنَّ القداس لنْ ينتظرُ أحد، والتأخير لنْ يفيد، خاصة وأنَّ هذه الرنَّة

تكون فى بداية القداس الإلهى وتسبقها رنّة أخرى قَبْلَ بدء صلاة السحر.