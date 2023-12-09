أسباب اختيار اللون الأبيض فى زى الشماس بالكنيسة

MENAFN - Youm7) روحانيات وفرحة عالية يشعر بها الشمامسة والكهنة والقساوسة والأباء فى الكنيسة عند ارتدائهم ملابسهم الخاصة بهم فى القداسات المختلفة بالأعياد التى تتسم بالقس الفريحى وأعياد الطقس الحزين، وأضعاف هذه الفرحة تتمثل فى أطفال الكنيسة وقت المعمودية وارتداء الزى الخاص بالشماس.

ويقول القمص أثناسيوس وكيل مطرانية المعادى للأقبط الأرثوذكس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه فى البداية جاءت الفكرة حسبما ذكر الكتاب المقد أن الله أمر موسى أن يصنع ملابس خاصة لهارون أخيه واللاويين والكهنة ليستعملوها وقت الخدمة فقط بقوله "واصنع ثيابا مقدسة لهرون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون لتقديسه ليكهن لى".

وأوضح الكتاب المقدس، أن المسيح يختار ملابس الخدمة ونوعيتها وكيفية صنعها لتكون مقدسة وأما عن أهمية تخصيص ملابس للخدمة يلبسها الكاهن أثناء الخدمة ثم يخلعها بعد الخدمة فنجد أنه أمر يهوشع قائلا "وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام الملاك فأجاب وكلم الواقفين أمامه قائلا انزعوا منه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك ألبسك ثيابا مزخرفة فعلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه وحمامة الطاهرة والبسوه ثيابا وملاك الرب واقف".

وتابع وكيل مطرانية المعادى للأقبط الأرثوذكس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكنيسة اختارت اللون الأبيض لها عن سواه لزى الشماس للعديد من الأسباب:

أولًا: قيل إن اللباس الأبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقى ورأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج.

ثانيًا: لأن الرب نفسه لما تجلى أمام تلاميذه تغيرت هيئته أمامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور.

ثالثًا: لأن لباس الملائكة وقت ظهورهم أو تجليهم للبشر وظهر ملاكان وقت القيامة للنسوة بلباس أبيض كالثلج ويذكر لوقا البشير فى سفر الأعمال وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، ورأى يوحنا الرائى الأربعة والعشرون شيخا كهنة الحق متسربلين بثياب بيض حول العرش.

رابعًا: لأنه لباس المفديين فى السماء.. متسربلين بثياب بيض.

خامسًا: لأنه اللون الذى اختاره الله نفسه وظهر به للأنبياء ووعد به الغالبين.

سادسًا: لأنه ينسب لأشياء كثيرة في السماء منها السحابة البيضاء وتعتبر ملابس الجمهور السماوى.

سابعًا: لأنه رمز القداسة والطهارة حيث قال الحكيم: "لتكن ثيابك بيضاء ولا يعوز رأسك دهن" وهى تشير إلى نقاوة القلب ولذلك يرشم الكاهن الملابس بالصليب قبل ارتدائها لتكون مقدسة ومناسبة للخدمة.