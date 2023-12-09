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خريطة بعناوين المقار الانتخابية فى الوراق لاستقبال 304 آلاف و699 ناخبا

12/9/2023 11:35:49 PM
(MENAFN- Youm7) استعدت المقار الانتخابية بمحافظة الجيزة ، لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيزها وإعدادها لاستقبال ما يزيد عن 6 ملايين ناخب موزعون على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى لجان المغتربين.



خصصت محافظة الجيزة 17 مركزًا انتخابيًا و34 لجنة فرعية في حي الوراق لاستقبال 304 آلاف و699 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خريطة بالمقار الانتخابية في الوراق وعناوينها.



-مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية – شارع عبد المنعم رياض وراق الحضر.

-مدرسة محمد فريد الابتدائية.

-مدرسة وراق العرب الجديدة – كفر السليمانية شارع داير الناحية.

-مدرسة المستقبل الابتدائية – شارع داير الناحية.

-مدرسة العميد/محمد فوزي مدبولي – أمام قسم شرطة الوراق.

-مدرسة طناش للتعليم الأساسي ابتدائي وإعدادي – شارع عبد العزيز شحاتة – طناش – بجوار الوحدة الصحية.

-مدرسة جزيرة محمد الابتدائية – طريق طناش – قرية جزيرة محمد.

-مدرسة الوراق الثانوية – أمام ديوان القسم.

-مدرسة الشهيد/تامر حمودة الابتدائية – شارع عبد المنعم رياض – وراق الحضر.

-مدرسة نور المعارف ابتدائي وإعدادي – شارع التل وراق العرب.

-مدرسة السلام الابتدائية – عزبة الخلايفة مجمع المدارس.

-مدرسة السادات للتعليم الأساسي – مجمع المدارس عزبة الخلايفة وراق العرب.

-مدرسة العلياء الرسمي لغات – مجمع المدارس عزبة الخلايفة وراق العرب.

-مدرسة جزيرة محمد الإعدادية بنات – بجوار الوحدة المحلية بجزيرة محمد.

-مدرسة الإسراء الإعدادية بنين – كفر الحما خلف مرور الوراق.

-مدرسة الصفا والمروة الابتدائية والإعدادية – شارع جمال عبد الناصر عزبة المفتي.

-مدرسة عبد الله بن رواح – شارع ترعة السواحل.



يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكل أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.



وأكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية، مع التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي بلاغات وشكاوي واردة من المواطنين.




















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