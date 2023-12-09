وزيرة الطاقة الفرنسية تعرب عن غضبها بعد موقف أوبك بشأن الوقود الأحفوري

(MENAFN
- Youm7) أعربت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر عن غضبها بعد أن طلبت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل "استباقي" أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ خلال المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي.
وعبرت روناتشر عن استغرابها وغضبها بعد هذه التصريحات التي طلبت فيها "أوبك" من دولها الأعضاء رفض اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري، وأضافت: "أدهشتني هذه التصريحات الصادرة عن أوبك، وأشعر بغضب حيث أن الوقود الأحفوري مسؤول عن أكثر من 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .. ويجب أن نتخلص منه إذا أردنا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية".
وتابعت أثناء مشاركتها في مؤتمر الأطراف بدبي: "موقف أوبك يعرض للخطر الدول والشعوب الأكثر ضعفا الذين هم أول ضحايا هذا الوضع".
وأكدت أنها تعول على ألا تتأثر رئاسة مؤتمر الأطراف بهذه التصريحات وأن تتوصل إلى اتفاق يؤكد هدفًا واضحًا يتمثل في التخلص من الوقود الأحفوري.
ودعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أعضاء المنظمة وشركائها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطلعت عليها وسائل إعلام فرنسية.
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