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وزير الدفاع الأوكراني يلتقي ممثلي منظمات المحاربين القدامى الأمريكيين

12/9/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، خلال لقائه مع ممثلي المنظمات الرائدة للمحاربين القدامى الأمريكيين ،بما فيهم النصب التذكاري للنساء العسكريات، تكريم ذكرى الجنود الذين سقطوا في العمليات العسكرية وتقديم المساعدات لعائلات المحاربين القدامي.



وكتب "أميروف" في منشور له على "فيسبوك " حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم" السبت، "أوكرانيا تهدف إلى تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في حماية رفاهية المحاربين القدامى وتقديم المساعدة لأسرهم"، مؤكداً في هذا الصدد على أن الخبرة الأمريكية في هذا الشأن "لا تقدر بثمن".



وقدّم "أميروف" ، طبقاً لوكالة "يوكراينفورم"، الشكر للمجلس الأطلسي الأمريكي ومعهد هدسون لدعمهما أوكرانيا.












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