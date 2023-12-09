محكمة هندية تقضي بسجن مواطن أمريكي عامين لضلوعه دخول البلاد بتأشيرة مزورة

MENAFN - Youm7) قضت محكمة هندية بمعاقبة مواطن أمريكي بالسجن لمدة عامين وتغريمه مبلغ مالي؛ لضلوعه دخول الهند حاملا وثائق تأشيرة مزورة.

وقالت المحكمة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية السبت - إن المتهم الذي يدعى إريك دانيال بيكويث و(يبلغ من العمر 36 عامًا) من شأنه أن يخضع لـ 15 يومًا إضافيًا في السجن في حال امتنع عن دفع الغرامة.وكان الأمريكي قادمًا إلى الهند من نيبال عندما فحصت إدارة الهجرة في منطقة /سونولي/ الهندية على الحدود مع نيبال وثائقه، وبعد التحقيق تبين أن أوراق تأشيرته مزورة، ما دفع السلطات لإلقاء القبض عليه في الـ 29 من شهر مارس الماضي، وتم رفع قضية ضده وأبلاغ السفارة والوكالات الاستخباراتية المعنية.