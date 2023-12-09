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الاحتلال الإسرائيلى: يعلن مقتل 5 جنود أثناء القتال فى جنوب غزة

12/9/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن مقتل خمسة جنود، توفي أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 7 أكتوبر الماضي، وأربعة منهم قتلوا خلال القتال في جنوب قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 97 جنديا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن الجيش الإسرائيلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن العملية العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة ستستمر بين 3 إلى 4 أسابيع، أي إلى مطلع عام 2024 المقبل.
وتجدد القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، مما تسبب في مقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.








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