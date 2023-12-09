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وزير البيئة البريطاني يطلب الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة الأمن الغذائي

12/9/2023 11:35:47 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير البيئة البريطاني ستيف باركلي،أن بلاده تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة الأمن الغذائي ومعالجة تغير المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28".



وقال باركلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "من المحزن أن أرى الطريقة التي تؤدي بها إزالة الغابات بشكل غير قانوني لتدمير موائل النمور والفهود والعديد من الأنواع الأخرى المهددة بالانقراض، وعلى الصعيد العالمي نفقد غابات تعادل حجمها حوالي 30 ملعب كرة قدم كل دقيقة".



وأوضح أن المملكة المتحدة تعمل - حاليا - على تنظيف سلاسل التوريد للتأكد من أن الشركات الكبرى في البلاد ليست مسؤولة عن إزالة الغابات بشكل غير قانوني.



وشدد باركلي، على ضرورة حماية المناظر الطبيعية في المملكة المتحدة وحول العالم لما تمثله من أهمية بالغة للأجيال القادمة.



وبحسب الحكومة البريطانية، فإنه من المقرر أن يتم إدراج زيت النخيل والكاكاو ولحم البقر والجلود وفول الصويا في التشريعات الجديدة التي تهدف للمساعدة في ضمان أن المنتجات التي نشتريها لا تضر بغابات العالم.



وأضافت أن الدافع الأكبر لإزالة الغابات هو التوسع الزراعي حيث يتم حرث مساحة بحجم المملكة المتحدة كل عام لتلبية الطلب على السلع الأساسية، مشيرة إلى أن إزالة الغابات تشكل تهديدا كبيرا لأنها تعتبر فعليا "رئة الأرض" بسبب قدرتها على امتصاص الغازات الضارة وتوفير موطن لآلاف الأنواع الحيوانية والنباتية.



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة تانيا ستيل، "خلال العامين الماضيين فقط، تم فقدان ما يقرب من ثمانية ملايين هكتار من الغابات الأولية على مستوى العالم، لذا فإن إزالة الغابات بشكل غير قانوني ليست سوى جزء من الصورة مع انخفاض أعداد الحياة البرية ومواجهة الموائل البرية للتدمير".



وأضافت "يجب علينا أن نتوقف عن قطع الغابات، تمامًا حيث تمتص الغابات 30% من الكربون الذي نطلقه نتيجة حرق الوقود الأحفوري، لذا فمن الواضح أن الطبيعة هي أعظم حليف لنا في معالجة تغير المناخ"، مضيفة " ليس لدينا لحظة لنضيعها لإعادة عالمنا إلى الحياة ويجب تنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن".














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